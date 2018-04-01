Нестандартный подход: необычные изобретения родом из прошлого

Страсть человека к изобретениям привела к неизбежным изменениям мира, которые повлияли на его становление и отразились на современности. Однако некоторые вещи по неким причинам не нашли широкого применения и были забыты, но, оглядываясь в прошлое, эксперты с уверенностью могут сказать, что эти необычные изобретения несли смысл.

Роботокот

В 1963 году люди всерьез считали, что кошачьего мяуканья достаточно, чтобы отпугнуть мышей. Именно с этой целью была создана специальная машина, которая имитировала кошачье мяуканье. Е-метр

Видоизмененный омметр под названием Е-метр был создан в 1958 году в шарлатанских целях, чтобы регистрировать изменения электрического сопротивления человеческого тела постоянному потоку электрического заряда. Зачастую прибор используется в сайентологии во время некой практики одитинга, когда клиент общался с консультантом данного движения. Насморк

Японии изобрели невероятно полезный гаджет для тех, кто страдает от насморка. Чтобы не носить постоянно с собой салфетки, их заменили рулоном мягкой туалетной бумаги, который крепится специальным механизмом на голове и человек с легкостью может взять кусочек, чтобы вытереть себе нос. Щетка для мытья

Для тех, кто имел проблемы с мытьем своей спины в душе, в 1947 году была придумана специальная щетка. У нее имелись встроенные зеркала, но сама она была весьма габаритной и неудобной в использовании. Ролики

Первая версия роликовых коньков появилась в 1910 году и представляла собой весьма габаритные ботинки с прикрепленными к ним колесами. Со временем размеры колес уменьшались и вскоре коньки приобрели современный вид. Фен В 1962 году в салонах красоты стали использовать интересную сушилку для волос, которая являлась прототипом современного фена. Поток горячего воздуха шел через специальную полиэтиленовую трубу, воздействовал на волосы и выходил через специальные отверстия. Подобные аппараты многие модницы покупали себе домой. Сидение

Шикарный кабриолет Buick Flamingo 1961 года выпуска имел особенную деталь — вращающееся переднее сидение для пассажира. Оно могло развернуться на 180 градусов и сидящий на этом месте человек мог спокойно общаться лицом к лицу с теми, кто ехал на заднем сидении.]]>