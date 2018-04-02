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Человек с черным пальцем пропал в Новосибирске
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Человек с черным пальцем пропал в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Помощь в розыске и распространении информации о пропавшем просит поисково-спасательный отряд «Маяк». По данным волонтеров, Павел Матвиенко 1956 года рождения ушел из дома на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе 17 марта. До настоящего времени нет никакой информации, где мужчина может находиться.
Рост пропавшего — 180 сантиметров, телосложение среднее, волосы черные, стрижка короткая, глаза голубые. В день исчезновения был одет в черную кожаную куртку, черные брюки, черно-белую вязаную шапку, обут в черные туфли.
Из особых примет называется почерневший указательный палец на левой руке. Подчеркивается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по единому номеру 112 или на номер ДПСО «Маяк» 8-951-393-0911.
К сожалению, не всегда поиски пропавших людей заканчиваются благополучно. В конце декабря прошлого года в Новосибирске была распространена информация о розыске 19-летней инстаграмщицы. Впоследствии тело девушки обнаружили в бауле, брошенном в лесном массиве около пляжа «Бумеранг». Перед убийством злоумышленники долго насиловали жертву.
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