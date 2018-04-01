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В Нижнем Новгороде ищут мужчину, который ограбил и избил старушку
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В Нижнем Новгороде ищут мужчину, который ограбил и избил старушку 

nn.ru 1 час назад
Инцидент произошел в подъезде жилого дома 6 марта. Видеоролик, на который попал момент преступления, появился в социальной сети 31 марта.
На видео видно, что женщина открывает дверь, за ней следом проходит мужчина. Около лестницы он пытается отнять ее сумки, но встречает сопротивление. Мужчина несколько раз сильно ударяет бабушку по лицу. Последний удар он наносит уже сидящей на ступеньках женщине.
После этого он хватает упавшую сумку и поспешно скрывается, так как в этот момент из лифта выходит местный житель.
Редакция NN.RU направила запрос в правоохранительные органы, чтобы выяснить детали произошедшего.
Ранее мы рассказывали, как грабители взяли в заложники дедушку и сверлили дыру в ломбард из его квартиры. Но «идеальное ограбление» сорвалось.
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