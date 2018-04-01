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«На пути прогресса»: Туркменистан развивает химическую отрасль
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«На пути прогресса»: Туркменистан развивает химическую отрасль 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Туркменистане на международной научной конференции «Химическая отрасль Туркменистана на пути прогресса» обсудили перспективы развития этой области, сообщает Turkmenportal.
Конференция приурочена к празднованию Дня работников химической промышленности страны. В нем приняли участие члены руководительского корпуса страны, представители министерств и ведомств, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, профильные специалисты и ученые, топ-менеджеры 30 крупных зарубежных компаний.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем обращении к собравшимся заявил, что без продукции химиндустрии невозможен экономический рост страны, и государство прилагает колоссальные усилия для ее развития, создает крупные современные предприятия и модернизирует имеющиеся производства, внедряет передовые технологии.
Участники конференции, в свою очередь, отметили, что политика, которую проводит Бердымухамедов, направлена на эффективное использование природных богатств туркменской земли — не только добыча сырья, но и его глубокая переработка. Особое внимание уделяется производству минеральных удобрений как для внутренних потребностей страны, так и для экспорта. В качестве примера успешной реализации огромного потенциала химической индустрии Туркменистана привели аммиачно-карбамидные комплексы в городах Теджен и Мары. В настоящее время ведется строительство третьего крупного аммиачно-карбамидного комплекса мощностью 1 миллион 150 тысяч тонн карбамида в год в городе Гарабогаз. Планируется ввести его в эксплуатацию в середине 2018 года.
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Обсуждался также потенциал в сфере производства калийных и фосфорных удобрений. Так, на Туркменабатском химическом заводе в июле 2016 года был введен в строй цех по производству серной кислоты мощностью 500 тысяч тонн в год, после чего увеличился выпуск фосфорных удобрений.
Также Туркменистан производит различные виды минеральных солей, йод и его производные. В ближайшее время планируется начать строительство завода по выпуску йода и брома в Балканском велаяте.
Кроме того, преобразования в стране и сотрудничество с другими странами открывает перспективы для реализации проектов и иностранными партнерами. Во время дискуссии участники конференции определили приоритетные направления диверсификации сотрудничества в сфере химиндустрии, отметили, что обмен мнениями позволит успешно реализовать экспортный потенциал Туркменистана.
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