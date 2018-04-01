Минчанка вышивает уникальные иконы

Уникальные объемные иконы вышивает минчанка Тамара Богданова. Дар «рисования» иглой она получила после клинической смерти. Первая работа была вышита к Вербному воскресенью, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

Тысячи стежков, один за другим. Без эскизов и рисунков. Техника Тамары Богдановой уникальна: для создания объемных икон она использует атлас и бисер.

«Я их вижу живыми. И я не могу их плоскими делать», — говорит она.

Квартира рукодельницы напоминает православный храм — на стенах лики Спасителя и святых.

Тамара Богданова соблюдает строгий пост, в мастерскую никого не пускает. На создание одного образа порой уходит полгода. Мастерица верит, что сам Бог помогает ей творить. Именно поэтому иконы так ценят священнослужители разных стран.

«Даже освящали мои иконы. Даже владыка Филарет освящал», — говорит Тамара Владимировна.

Вышивать женщина начала почти 35 лет назад, после того как попала в больницу с заболеванием крови. «Слышу, как моему мужу сказали, что осталось ей жить всего несколько часов, вызывайте родных и близких», — говорит рукодельница.

Чуть позже врачи констатировали клиническую смерть. Тамара Владимировна уверена, что кто-то свыше ее направил и спас.

«И Господь мне ответил: «Трудись». И все, с тех пор я начала вышивать иконы», — говорит она.

Евфросиния Полоцкая, Серафим Саровский, Казанская Божья Матерь — сколько всего вышила икон, Тамара Владимировна не считала. За свои работы ни взяла ни копейки. Она считает, что дар нужно нести в мир и вдохновлять людей на добрые поступки.

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