Спасал людей и искал йети: интересные факты про Амана Тулеева

Самый эффективный губернатор

Аман Тулеев руководил регионом почти 21 год — с 1 июля 1997 года. За это время Кемеровская область выбирала Тулеева трижды, причем каждый раз он набирал более 90% голосов. Дважды политик назначался на пост главы региона. Несколько лет подряд экс-глава Кузбасса входил в первую десятку рейтинга эффективности губернаторов и был одним из последних губернаторов-долгожителей. Единственный, кто его опережает, — Евгений Савченко , который возглавляет Белгородскую область уже больше 24 лет.

Спасение людей

В далеком 1991 году Тулеев оказался рядом с человеком, который захватил в заложницы семилетнюю девочку около Красной площади, и предложил себя вместо нее. Тогда он сразу стал знаменит на всю страну.

Позже Тулеев неоднократно проявил себя как успешный переговорщик. В 95-м спас трех пассажиров и водителя автобуса, которых захватил молодой человек с гранатой на кемеровском автовокзале. После этого были переговоры с преступником, угрожавшим взорвать такси, и освобождение сотрудников банка от грабителя.

Добился мира в «рельсовой войне»

Когда Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область, в регионе был кризис промышленного производства. В результате реструктуризации угольной отрасли были закрыты 43 шахты, а 150 тысяч горняков уволены.

Люди бастовали, перекрывали трассы и железные дороги. Тулеев объявил чрезвычайный режим, но применять силу не стал. Вместо этого — диалог с бастующими. Кроме того, он заявил Борису Немцову , который был тогда вице-премьером, что требования людей законны и справедливы. В результате горнякам стали выплачивать задолженности по зарплате, пути были освобождены, положен конец так называемой «рельсовой войне».

С тех пор шахты в регионе перестали закрываться, напротив, объемы добычи угля не сокращались, началось строительство новых предприятий.

Фото: Кузярин Анатолий, ТАСС

Овощные наборы, дешевый хлеб и «социальные такси»

Тулеев никогда не оставался равнодушным к проблемам обычных жителей региона, и решал их обычно в ручном режиме: то уволит главврача «скорой помощи», то раскритикует владельца торговой сети. Плюс поддержка сиротам, малоимущим, и ветеранам. В основном за счет бизнеса. В регионе это называют «кузбасским социализмом».

На первом месте всегда стояла помощь ветеранам и пенсионерам. При нем они стали получать региональную доплату к пенсиям, бесплатное лечение и отдых в санаториях, льготный проезд и субсидии на оплату коммунальных услуг, овощные наборы и даже уголь. Пенсионеры смогли воспользоваться услугами «социального такси», а студенты стали получать компенсации за аренду квартир. Поддержку получили и малообеспеченные и многодетные семьи, для нуждающихся в жилье построили «доходные дома». При Амане Тулееве хлеб и бензин стали самыми дешевыми в Сибири.

Первая за Уралом автомагистраль

Тулеев старался равномерно развивать в регионе все отрасли, в том числе и туризм. Для этого в Таштагольском районе на юге области была построена первая за Уралом автомагистраль. Горнолыжный курорт Шерегеш приобрел известность не только в России , но и за рубежом, и каждый год потоки туристов только увеличиваются.

Фото: Кузярин Анатолий, ТАСС

Поиск йети

Не обошел Аман Тулеев и тему снежного человека, слухи о котором постоянно сопровождают Кузбасс. Он даже объявил награду в миллион рублей за поимку йети. Но в 2015-м заявил, что поиски провалились, а деньги принял решение направить на развитие реабилитационного центра для детей в Шерегеше.

Даже новую трассу в том же Шерегеше Аман Тулеев открывал не просто верхом на квадроцикле, но и в компании йети, который уже стал талисманом этого поселка и курорта. Благодаря строительству этой дороги в обход поселка Каз время до Шерегеша сократилось на 20 минут.

Тулеевские субботники

Активно в регионе развивается культура, строятся памятники, украшаются города, регулярно проводятся «тулеевские субботники», которые потом переименовали в «тулеевские пятницы». Тысячи жителей выходят в эти дни на помощь коммунальным службам. Кузбассовцы, отличившиеся добрыми делами и успехами, награждаются почетными званиями и медалями. Привлекал Тулеев внимание и к спорту, советуя кемеровчанам заниматься скандинавской ходьбой, а детям дарил велосипеды.

Фото: Матыцин Валерий, ТАСС

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