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Курилы. Жизнь на краю земли
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Курилы. Жизнь на краю земли 

Мир24 18 минут назад
Фото: Мир24
Курильские острова — восточный край российской земли. Это рай для путешественника! Уникальные птицы и редчайшие пресмыкающиеся, исчезающие растения и удивительные природные явления. Только здесь холодный океан доходит до широты субтропиков, кипят разноцветные горячие источники, по соседству с которыми текут ледяные горные реки.
Здесь охотится хозяин северной тайги — бурый курильский медведь, и одна из самых редких птиц на Земле — рыбный филин. Здесь возвышается вулкан Тятя и бурлит озеро Кипящее, растут ели Глена и пихты сахалинские. А в небе, осматривая свои владения, парят орланы белохвостые. Они и стали нашими проводниками по Курильским островам.
Вслед за этой птицей мы отправились на Курилы, чтобы понять, почему русских людей так тянуло в эти места и почему они всегда сюда возвращались? Добро пожаловать в край на краю земли!
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