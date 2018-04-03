Масляные пятна химикатов обнаружили на реке Яузе в Мытищах

Жители Мытищ увидели, как на реке Яузе начали появляться маслянистые пятна, похожие на бензин или отработанное масло. Среди этих химикатов сейчас плавают утки, передает корреспондент « Подмосковье сегодня».

«Следствием загрязнения нефтью является деградация растительного покрова и экологической среды в целом. Происходит замедление роста растений, некроз, нарушение функции фотосинтеза и дыхания. Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что приводит к гибели растений», — прокомментировал эколог Алексей Дмитриев

По словам автора видео, нефтепродукты вытекали из машины, которую привезли в Мытищи для чистки реки Яузы. Маслянистые пятна были отчетливо видны вдоль берегов водоема и вблизи места обитания уток. Жители беспокоятся, что такой разлив нефтехимии может привести к гибели животных и всей растительности в округе реки.

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