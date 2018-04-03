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Масляные пятна химикатов обнаружили на реке Яузе в Мытищах
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Масляные пятна химикатов обнаружили на реке Яузе в Мытищах 

Подмосковье Сегодня 36 минут назад
Жители Мытищ увидели, как на реке Яузе начали появляться маслянистые пятна, похожие на бензин или отработанное масло. Среди этих химикатов сейчас плавают утки, передает корреспондент «Подмосковье сегодня».
«Следствием загрязнения нефтью является деградация растительного покрова и экологической среды в целом. Происходит замедление роста растений, некроз, нарушение функции фотосинтеза и дыхания. Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что приводит к гибели растений», — прокомментировал эколог Алексей Дмитриев.
По словам автора видео, нефтепродукты вытекали из машины, которую привезли в Мытищи для чистки реки Яузы. Маслянистые пятна были отчетливо видны вдоль берегов водоема и вблизи места обитания уток. Жители беспокоятся, что такой разлив нефтехимии может привести к гибели животных и всей растительности в округе реки.
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