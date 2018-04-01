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В Челябинске официально объявлен сезон субботников
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В Челябинске официально объявлен сезон субботников 

Хорошие новости 20 минут назад
Фото: Хорошие новости
С 1 апреля в столице Юного Урала начинается сезон субботников. Глава города Евгений Тефтелев обязал своих подчиненных во всех районах Челябинска способствовать проведению генеральных уборок. Кроме того, ожидается, что руководители предприятий приведут в порядок входные группы, цоколи, водостоки, ограждения, уберут мусор с близлежащих территорий и благоустроят окрестные скверики.
— Организовать работу по наведению порядка, привлечь жителей и оказать содействие в обеспечении участников субботников необходимым инвентарем, транспортной и погрузочной техникой, — поручил глава Челябинска своим коллегам в районах города.
Напомним, что «Хорошие новости» составили список из 10 мест в Челябинске, куда нужно выйти на субботник. Впрочем, доброй традицией стали и субботники во дворах, когда жители домов организуются в социальных сетях и в назначенное время выходят на генеральную уборку окрестностей.
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