В Челябинске официально объявлен сезон субботников

С 1 апреля в столице Юного Урала начинается сезон субботников. Глава города Евгений Тефтелев обязал своих подчиненных во всех районах Челябинска способствовать проведению генеральных уборок. Кроме того, ожидается, что руководители предприятий приведут в порядок входные группы, цоколи, водостоки, ограждения, уберут мусор с близлежащих территорий и благоустроят окрестные скверики.

— Организовать работу по наведению порядка, привлечь жителей и оказать содействие в обеспечении участников субботников необходимым инвентарем, транспортной и погрузочной техникой, — поручил глава Челябинска своим коллегам в районах города.

Напомним, что «Хорошие новости» составили список из 10 мест в Челябинске, куда нужно выйти на субботник. Впрочем, доброй традицией стали и субботники во дворах, когда жители домов организуются в социальных сетях и в назначенное время выходят на генеральную уборку окрестностей.