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На улицах Челябинска круглосуточно работает 150 единиц уборочной техники
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На улицах Челябинска круглосуточно работает 150 единиц уборочной техники 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Субботник в Челябинске стартовали с 1 апреля и продлятся до 1 июня, горожанам, которые хотят принять участие в уборке, нужно обратиться в свою районную Администрацию, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
По мере схода снега начнётся активная уборка улично-дорожной сети, дворовых территорий и общественных мест, — говорит начальник управления благоустройства Администрации г. Челябинска Геннадий Жучков. — Но уже сейчас городские службы занимаются очисткой опор, ограждений и сбором крупного мусора.
На уровне районов созданы штабы, которые определяют места массовой уборки, где принимают участие горожане, и места уборки силами расположенных в районе предприятий. Здесь же и выделяется бесплатный инвентарь — это лопаты, грабли, мешки для мусора, перчатки, обеспечивается вывоз мусора с помощью погрузочной техники».
Навести чистоту своими силами челябинцам предлагают по четвергам, пятницам и субботам в течение 4-х недель: в конце апреля и перед 9 мая.
Весной начнётся традиционная высадка деревьев. По данным Управления экологии города, в 2018 году в весенне-осенний период будет высажено 5000 деревьев (в прошлом 3700).
Уборкой обочин и дорог подрядная организация уже занимается, на улицах города в круглосуточном режиме работают 150 единиц техники, в том числе 8 пылесосов. Мытьё дорог и влажная уборка будут доступны только при установлении плюсовых суточных температур.
Обновлением разметки дорожники займутся не раньше мая. Т.к. для нанесения «краски» нужен температурный режим около 10-15 градусов Цельсия.
Также осуществляется ямочный ремонт литым асфальтобетонном, основные дорожные работы начнутся ближе к лету.
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