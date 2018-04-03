Чистый город. В Челябинске начались весенние субботники

В среду, в апреля, в 13.00 приглашаем на пресс-конференцию, посвящённую началу весенней уборки на улицах Челябинска . Уже традиционное мероприятие пройдёт в пресс-центре «АиФ-Челябинск» по адресу ул. Российская, 67, 9эт.

Как будет организованна уборка на улицах Челябинска во время субботников?

Какой инвентарь и техника будут выделы Администрацией в помощь горожанам?

Будет ли традиционная высадка деревьев? Сколько их высажено в рамках субботников в 2017 году, сколько запланировано на 2018?

Как и когда начнут убирать обочины на городских дорогах? Обновление разметки?

Сколько уборочной техники ежедневно чистит улицы Челябинска, будет ли усиление во время субботников?

О конкурсах «Чистый город-2018» и «Самый активный отряд по уборке», условия, награждение?

Проект «Городская среда», в числе задач которой благоустройство дворов и парков, — планы и их реализация на 2018 год? Какую работу будут проводить в рамках субботников?

Как проект «Городская среда» будет реализован на территории области?

К разговору приглашены

— Холод Дмитрий Витальевич, координатор проекта в Челябинской области , депутат Гордумы Челябинска;

— Струговец Алексей Владимирович, директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО «Южуралмост»;

— Жучков Владимир Геннадьевич, начальник Управления благоустройства Администрации г. Челябинска;

— ГирфановГеннадий Абдрахманович, начальник отдела по эксплуатации и строительству МБУ «Управление дорожных работ города Челябинска»;