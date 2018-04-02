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Чиновники пообещали оперативно очистить Челябинск от мусора и рекламы
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Чиновники пообещали оперативно очистить Челябинск от мусора и рекламы 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Власти Челябинска оперативно уберут город от мусора и незаконной рекламы перед чемпионатами по танцам и хоккею, рассказал начальник управления ЖКХ Владимир Жучков.
Массовые субботники продляться до 1 июня. Однако о первых результатах работники коммунальных служб должны отчитаться уже в ближайшие дни. Особое внимание уделят выносу грязи со строек на проезжую часть, внешнему виду торговых объектов, уборке объявлений и афиш с заборов и деревьев. Будут приведены в порядок памятники и территории кладбищ. Кроме того, специально созданные при районных администрациях штабы проконтролируют состояние контейнерных площадок при придомовой территории многоквартирных домов.
Весь мусор будет вывозиться на городскую свалку. Ранее мэр города Евгений Тефтелев обещал закрыть её в апреле — мае. Отметим, что в марте был выбран регоператор по обращению с ТБО в Челябинском кластере. Но пока только заключает договоры с подрядными организациями.
Напомним, чемпионат мира по танцевальному спорту пройдёт в Челябинске с 6 по 8 апреля, а чемпионат мира по хоккею U18 — с 19 по 29 апреля.
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