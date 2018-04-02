Ещё
Челябинцам выдадут инвентарь для субботников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинцам выдадут инвентарь для субботников 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Субботники в Челябинске стартуют с этой недели, об этом на аппаратном совещании рассказал начальник Управления благоустройства Владимир Жучков.
Планируется, что до майских праздников в городе пройдёт уборка улиц, придомовых территорий, кладбищ, памятников и мемориалов воинской славы.
«Будем пристально смотреть за ходом работ, учитывать мнения и обращения горожан. Пока погода нам позволяет инвентаризировать объекты и территории, которые необходимо убрать. Как только установятся благоприятные условия, приступим непосредственно к уборке», — подчеркнул глава Челябинска Евгений Тефтелев.
Отметим, администрация города готова оказать содействие в обеспечении инвентарем, транспортной и погрузочной техникой, и организовать последующий вывоз собранного мусора.
Напомним, 8 апреля пройдёт субботник в Саду камней, который находится около Исторического музея. Волонтёров просят заранее зарегистрироваться и отметить в специальной анкете, какие инструменты они готовы принести с собой на субботник.
АиФ: последние новости
В Челябинске рекламу с молитвой «Отче наш» признали дважды незаконной Лебедя заметили на пруду в Челябинске Минстрой признал долгострой в центре Челябинска пригодным к достройке
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому40
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России470
Тест: Знаете армейский жаргон?36
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан73
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»353
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
03:34
Актера из «Последего из Магикян» обвинили в педофилии
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
00:36
Гробы показались после провала грунта в Туле
Происшествия Общество
00:39
В метро появились особые схемы
Новости Москвы
00:44
Лолита сделала заявление об уходе со сцены
Шоу-бизнес
01:38
Бочкин рассказал об интиме на съемках «ЧП районного масштаба»
Шоу-бизнес
01:33
Тигры прогуливались по Митино
Происшествия Новости Москвы
00:39
Посол объяснил пользу «дела Скрипаля» для Британии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение