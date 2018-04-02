Челябинцам выдадут инвентарь для субботников

Субботники в Челябинске стартуют с этой недели, об этом на аппаратном совещании рассказал начальник Управления благоустройства Владимир Жучков.

Планируется, что до майских праздников в городе пройдёт уборка улиц, придомовых территорий, кладбищ, памятников и мемориалов воинской славы.

«Будем пристально смотреть за ходом работ, учитывать мнения и обращения горожан. Пока погода нам позволяет инвентаризировать объекты и территории, которые необходимо убрать. Как только установятся благоприятные условия, приступим непосредственно к уборке», — подчеркнул глава Челябинска Евгений Тефтелев

Отметим, администрация города готова оказать содействие в обеспечении инвентарем, транспортной и погрузочной техникой, и организовать последующий вывоз собранного мусора.

Напомним, 8 апреля пройдёт субботник в Саду камней, который находится около Исторического музея. Волонтёров просят заранее зарегистрироваться и отметить в специальной анкете, какие инструменты они готовы принести с собой на субботник.