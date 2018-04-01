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День птиц отмечают на Кубани
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День птиц отмечают на Кубани 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Международный день птиц в Краснодарском крае отмечают проведением ряда тематических мероприятий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Стартовал экологический марафон с одноимённым названием, проводятся викторины, экскурсии и познавательные игры. А в орнитологическом парке Имеретинской низменности состоятся соревнования по спортивной орнитологии.
Волонтеры делают скворечники и кормушки, чтобы установить их в городских скверах.
Добавим, что в 2018 году праздник, посвящённый пернатым обитателям, проходит уже в сотый раз.
АиФ — Юг: последние новости
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