День птиц отмечают на Кубани

Международный день птиц в Краснодарском крае отмечают проведением ряда тематических мероприятий, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стартовал экологический марафон с одноимённым названием, проводятся викторины, экскурсии и познавательные игры. А в орнитологическом парке Имеретинской низменности состоятся соревнования по спортивной орнитологии.

Волонтеры делают скворечники и кормушки, чтобы установить их в городских скверах.

Добавим, что в 2018 году праздник, посвящённый пернатым обитателям, проходит уже в сотый раз.