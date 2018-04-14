Жители Осиново инвестору МСЗ: «Вы превращаете встречу в митинг!»

На рандеву с гендиректором компании АГК-1 (застройщиком) Игорем Тимофеевым пришли около 350 жителей Казани . Актовый зал ДК Осиново даже не смог уместить всех желающих пообщаться с инвестором — многие стояли в проходах и у дверей.

«Мы пришли не в кинотеатр!»

Напряженную обстановку в зале еще больше накалило объявление главы Зеленодольского района Александра Тыгина о том, что перед общением с инвестором собравшимся покажут 40-минутный фильм о мусоросжигательном заводе. Реакция жителей не заставила себя ждать: все хором ответили, что кино им не нужно.

«К фильму готовы?» — спросил Тыгин, перед этим заявив, что смотреть его будут, независимо от ответа.

«Нет!» — закричали жители.

«Ставь!» — уперся глава Зеленодольского района.

В ответ на это жители отвернулись от экрана и, подняв плакаты, начали скандировать «Против!». Шум от криков и топота ног по паркету продолжался минут 15. Пытаясь перекричать звук фильма, активисты потребовали остановить показ. Однако организаторы собрания были непреклонны: с непроницаемыми лицами они отвечали, что по регламенту люди должны его посмотреть, затем только они перейдут к вопросам.

«Вы проявляете крайнее неуважение к жителям и превращаете встречу в митинг!», — крикнул один из активистов.

«Мы пришли не в кинотеатр, мы хотим задать вопросы застройщику. Если вы сейчас же не выключите фильм, мы уйдем, а вы останетесь с экраном один на один», — сказала активистка Альбина Гарифуллина, после чего прожектор выключили.

«Вы хотите нам геноцид устроить?»

На встрече удалось задать вопросы большинству желающих. Пенсионерка Галина Кузьмина поинтересовалась, почему ранее на сходе жителей Александр Тыгин сообщил, что в Осиново никакого мусоросжигательного завода не будет, а по факту его планируют строить уже в этом году.

«Генплан поселка Осиново не изменили, — отвечает глава Зеленодольского района. — Собственник в лице компании РТ-Инвест приобрел участок сельскохозяйственного назначения. Чтобы в него внесли изменения, нужно изменить генплан. Это возможно только по итогам публичных слушаний, на которых вы будете голосовать «за» или «против». Пока решения нет о переводе земельного участка, поэтому ничего не изменилось с момента схода».

«Если на публичных слушаниях народ примет решение не строить завод, то МСЗ не появится в Осиново?»

«Законодательство ставит публичные слушания посередине всей процедуры, алгоритм такой: заявка, публичные слушания, на которых вносится решение, затем основное решение определяет поселковый совет. То есть, 15 депутатов обсуждают итоги публичных слушания и выносят вердикт», — сказал Александр Тыгин.

Затем местные жители поинтересовались, почему застройщик ранее заявил, что завод будет построен в Осиново, а встреча проводится лишь для обсуждения проекта.

«В рамках законодательства РФ об экологической экспертизе сначала производятся изыскания на конкретном участке земли (что мы сейчас и делаем), на основании изысканий делается проектная документация, в том числе и ее экологическая часть, — отвечает Игорь Тимофеев. — Чтобы эту документацию сделать, нужно на конкретном участке земли произвести изыскания. Затем экологическая часть проекта выносится на общественное обсуждение. Если экологическая экспертиза с учетом мнения населения примет отрицательно решение, то проект будет меняться. Проект и место. Если положительно, то будем делать государственную федеральную экспертизу».

Председатель антиядерного общества Татарстана , активист Альберт Гарапов отметил, что общественные слушания носят рекомендательный характер, поэтому, по его словам, мнение жителей на них учитывать не будут. Затем он сообщил, что ранее международная организация «Гринпис» провела экспертизу деятельности МСЗ, по результатам которой высказалась против этого производства.

«Вы говорите, что в России подлежит переработке лишь 8%, да это действительно так. А в СССР перерабатывали 80%! Потому что была промышленность по переработке этих отходов. Во-вторых, существовала система оборота отходов. Так, пузырьки сдавали в аптеки, бутылки в магазины, а макулатуру принимали от школьников. Это все можно возродить. И требует это не 28 млрд, а в разы меньше», — сказал Альберт Гарапов.

Его слова дополнил представитель социально-экологического союза, учитель экологии Владимир Шушков, который сообщил, что у саратовских ученых есть проект по 100-процентной переработке мусора, который они могут нам предоставить.

«В природе пожар — это бедствие и вы нам хотите его устроить. Сжигание 1500 тонн мусора в сутки — вы представляете, какой это объем? В городе просто кислорода не останется. Вы хотите мертвый город устроить? Нам Оргсинтеза хватает. Завод будет вырабатывать диоксины, вы знаете, что их даже на Северном полюсе нашли? А в 30 км от жилых домов риск раковых заболеваний увеличится в два раза! Вы хотите геноцид нам устроить? Все экспертизы — это фикция», — заявили активист.

Швейцария по территории чуть больше Татарстана. В этой стране 30 заводов МСЗ мощностью 5 млн тонн. Как-то эти заводы кислород не съели. В Швейцарии самый чистый воздух в Европе», — ответил застройщик.

«Мы вам завод построить не дадим!»

Говоря о технологии завода, Игорь Темофеев сообщил, что сортировки мусора на производстве не будет. По его словам, в городе создадут 14 мусоросортировочных станций, из которых не перерабатываемые отходы будут завозиться на МСЗ.

«На въезде в завод отходы будут сбрасывать в накопительный бункер, где их будут досматривать в ручном (не автоматическом) режиме. Затем только мусор попадет в котел для сжигания. Благодаря такой процедуре опасные отходы, по типу батареек, ртутных градусников и пр., в печь не попадут», — сказал Игорь Тимофеев.

«У вас не нашлось денег, чтобы снять нормальное помещение с вентиляцией. Мой ребенок тут задыхается. И вы хотите сказать, что у вас найдутся деньги на замену дорогостоящих фильтров? У вас находятся миллионы, чтобы построить завод и вытаскивать с него миллионы. Я вопрос вам задавать никакой не буду, поскольку у вас уже готовы «увертки» на каждый. Я хочу сказать, что мы вам завод построить не дадим. Мы ляжем с детьми перед кранами!», — в сердцах сказала одна из жительниц.

«Мы готовы купить землю!»

Один из жителей поинтересовался, рассматривает ли застройщик вариант сворачивания проекта в Татарстане или же переноса завода из Осиново в более отдаленное место. На этот прямой вопрос застройщик не ответил, передав слово другому активисту. Также не смог он ответить, за сколько и у кого приобрел завод. Противники МСЗ заявили, что земли сельхозназначения стоят копейки, поэтому они готовы у него выкупить участок под строительство завода и разбить там лесопарк.

«Мы покажем вам договор купли-продажи и вы найдете ответы. Сейчас договора нет», — сказал Игорь Тимофеев, не прокомментировав возможность сделки.

Расходиться жители начали на третьем часу беседы. По словам активистов, встреча не дала ответы на все вопросы. По их мнению, у застройщика уже были готовые «увертки», поэтому в большинстве случаев он «увиливал» от ответа. Одна из активисток справедливо отметила, что на встрече так и не объявился представитель министерства экологии РТ , о каком доверии к проекту может идти речь?

На выходе из ДК Осиново уставших жителей ждали милые девушки, которые раздавали людям желтые тюльпаны, словно, пытаясь оставить приятное впечатление от встречи с застройщиком.