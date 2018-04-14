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В Казани жители Осиново и «Салават Купере» освистали фильм о плюсах МСЗ
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В Казани жители Осиново и «Салават Купере» освистали фильм о плюсах МСЗ 

АиФ Казань 47 минут назад
Фото: АиФ Казань
Встреча жителей Казани и Зеленодольского района с представителями администрации района и компании АГК-1, которая занимается строительством мусоросжигательного завода, прошла в Осиновском доме культуры. Его заполнили битком — люди стояли в проходах.
Собрание началось с демонстрации фильма о плюсах МСЗ. Жители освистали фильм — кричали, хлопали и скандировали «Против! Против!», кто-то загородил проектор. Затем началась дискуссия, оказавшаяся очень накаленной.
«Я пенсионерка, не могу позволить себе зубы вставить, а вы такие миллиарды на завод тратите! Это что, для народа? Вы постройте лучше больше больниц!» — воскликнула жительница Осиново. (на строительство МСЗ собираются потратить 28 млрд руб., что сравнимо с расходами на здравоохранение в РТ. — прим. ред)
«А куда девать 600 кг мусора, которые производит один житель?» — спросил глава администрации Зеленодольского района Александр Тыгин.
«Перерабатывать!» — отвечали жители.
«Сегодня в Зеленодольске лишь три процента мусора перерабатывается», — нашелся Александр Тыгин.
«А кто виноват-то?» — закономерно спросили жители.
«Почему мы ничего не слышим про раздельный сбор мусора? — спросила активистка Гузель Халилова. — Зачем нужен мусоросжигательный завод такой мощности под боком у людей?»
«Он будет работать только на чистом мусоре!» — пообещал в ответ Тыгин. Но на вопрос, что за чистый мусор, не ответил.
«Если люди на общесвенных слушаниях примут решение не строить здесь мусоросжигательный завод, строить не будут?» — спросила Гузель Халилова.
«По законодательству… » — начал Александр Тыгин.
«Прямой ответ! Дайте прямой ответ!» –требовали люди.
«По законодательству проходят публичные слушания, затем окончательное решение принимает поселковый совет. 15 депутатов принимают решение», — сказал глава района.
«Почему тогда представитель «РТ-Инвест» заявил, что завод точно будет построен у села Осиново, и это не будут пересматривать?» — просила Гузель Халилова.
«Такого заявления не было!» — ответил Александр Тыгин под возмущенные крики жителей.
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