В Казани жители Осиново и «Салават Купере» освистали фильм о плюсах МСЗ

Встреча жителей Казани и Зеленодольского района с представителями администрации района и компании АГК-1, которая занимается строительством мусоросжигательного завода, прошла в Осиновском доме культуры. Его заполнили битком — люди стояли в проходах.

Собрание началось с демонстрации фильма о плюсах МСЗ. Жители освистали фильм — кричали, хлопали и скандировали «Против! Против!», кто-то загородил проектор. Затем началась дискуссия, оказавшаяся очень накаленной.

«Я пенсионерка, не могу позволить себе зубы вставить, а вы такие миллиарды на завод тратите! Это что, для народа? Вы постройте лучше больше больниц!» — воскликнула жительница Осиново. (на строительство МСЗ собираются потратить 28 млрд руб., что сравнимо с расходами на здравоохранение в РТ . — прим. ред)

«А куда девать 600 кг мусора, которые производит один житель?» — спросил глава администрации Зеленодольского района Александр Тыгин

«Перерабатывать!» — отвечали жители.

«Сегодня в Зеленодольске лишь три процента мусора перерабатывается», — нашелся Александр Тыгин.

«А кто виноват-то?» — закономерно спросили жители.

«Почему мы ничего не слышим про раздельный сбор мусора? — спросила активистка Гузель Халилова. — Зачем нужен мусоросжигательный завод такой мощности под боком у людей?»

«Он будет работать только на чистом мусоре!» — пообещал в ответ Тыгин. Но на вопрос, что за чистый мусор, не ответил.

«Если люди на общесвенных слушаниях примут решение не строить здесь мусоросжигательный завод, строить не будут?» — спросила Гузель Халилова.

«По законодательству… » — начал Александр Тыгин.

«Прямой ответ! Дайте прямой ответ!» –требовали люди.

«По законодательству проходят публичные слушания, затем окончательное решение принимает поселковый совет. 15 депутатов принимают решение», — сказал глава района.

«Почему тогда представитель «РТ-Инвест» заявил, что завод точно будет построен у села Осиново, и это не будут пересматривать?» — просила Гузель Халилова.

«Такого заявления не было!» — ответил Александр Тыгин под возмущенные крики жителей.