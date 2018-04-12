В Казани митинг против строительства МСЗ пройдет 15 апреля

Митинг против строительства мусоросжигательного завода пройдет в Осиново 15 апреля, сообщила корреспонденту «АиФ-Казань» участница движения «Против мусоросжигательного завода в Казани . За раздельный сбор отходов» Вера Керпель.

Заявленное количество участников — 250 человек. Именно столько людей может разместиться на предложенной администрацией площадке у продуктового магазина по ул. Октябрьской, 22.

«Изначально в заявке на проведение митинга мы написали, что в мероприятии примут участие 5000 человек, но в администрации заявили, что не смогут обеспечить безопасность на таком массовом собрании. Затем мы снизили количество участников до 800 человек, но и здесь получили отказ: на футбольном поле слишком грязно, оно не подготовлено для приема «гостей». Поэтому пришлось оставить лишь 250 человек, но мы знаем, что придет больше неравнодушных жителей. Скорее всего, половина участников будет стоять за ограждением», — рассказала Вера Керпель.

Требования участников митинга остаются прежними:

— запретить строительство МСЗ в Татарстане

— ввести раздельный сбор мусора;

— организовать переработку вторичных отходов.

Митинг состоится 15 апреля по ул. Октябрьской, 22 в 13.00.

Напомним, 14 апреля жители Осиново, выступающие против строительства мусоросжигательного завода, встретятся с инвесторами 14 апреля.