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В Казани документы для общественных слушаний по МСЗ подготовят в мае
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В Казани документы для общественных слушаний по МСЗ подготовят в мае 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Документация для проведения общественных слушаний по строительству мусоросжигательного завода возле Казани будет готова в мае — начале июня.
«Площадка для строительства мусоросжигательного завода возле села Осиново выбрана с точки зрения организации потоков мусора. Завод будет находиться вблизи федеральной трассы. Кроме того, рядом проходят электрические сети, проведена вода и канализация», — сказал на пресс-конференции Игорь Тимофеев, генеральный директор компании АГК-1, выигравшей конкурс на строительство МСЗ в Подмосковье (строить МСЗ в Казани будет другая компания, входящая в структуру «Ростеха» — «АГК-2». — Прим ред.)
На вопрос «АиФ Казань», учитывалось ли мнение населения при выборе места строительства мусоросжигательного завода, ответил: «Учитывалось. Оно будет учитываться также на общественных слушаниях, где будут обсуждать экологическую часть проекта. Экологической экспертизой проекта поручат заниматься Росприроднадзору».
Документацию для общественных слушаний по МСЗ подготовят в мае — начале июня, сказал Тимофеев.
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