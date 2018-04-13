В Казани документы для общественных слушаний по МСЗ подготовят в мае

Документация для проведения общественных слушаний по строительству мусоросжигательного завода возле Казани будет готова в мае — начале июня. «Площадка для строительства мусоросжигательного завода возле села Осиново выбрана с точки зрения организации потоков мусора. Завод будет находиться вблизи федеральной трассы. Кроме того, рядом проходят электрические сети, проведена вода и канализация», — сказал на пресс-конференции Игорь Тимофеев , генеральный директор компании АГК-1, выигравшей конкурс на строительство МСЗ в Подмосковье (строить МСЗ в Казани будет другая компания, входящая в структуру «Ростеха» — «АГК-2». — Прим ред.) На вопрос « АиФ Казань », учитывалось ли мнение населения при выборе места строительства мусоросжигательного завода, ответил: «Учитывалось. Оно будет учитываться также на общественных слушаниях, где будут обсуждать экологическую часть проекта. Экологической экспертизой проекта поручат заниматься Росприроднадзору». Документацию для общественных слушаний по МСЗ подготовят в мае — начале июня, сказал Тимофеев.