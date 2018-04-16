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После митинга против МСЗ активистке ночью разбили машину
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После митинга против МСЗ активистке ночью разбили машину 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Активистке, выступающей против строительства мусоросжигательного завода, разбили в гараже машину.
Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 апреля. Неизвестные пробрались в гараж, расположенный во дворе дома, и разбили фару, все окна автомобиля, оторвали зеркала. При этом вещи из машины они не взяли. Личность злоумышленников устанавливает полиция.
«Я не могу с уверенность заявить, что инцидент связан с моим участием в митинге. Но ранее ничего подобного в нашем районе не происходило. С 2011 года автомобиль стоит в этом гараже, никто на него не покушался. Соседи даже ворота иногда не закрывали, потому что район спокойный», — сказала корреспонденту «АиФ-Казань» активистка.
Во время митинга женщина вместе с другими жителями проводила голосование. Она раздавала бумажные жетоны, чтобы участники мероприятия клали их в контейнеры с надписями «за» и «против».
Напомним, согласованный митинг против строительства мусоросжигательного завода прошел 15 апреля в Осиново. 14 апреля состоялась встреча жителей с застройщиком.
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