Ещё
Несмотря на отмену митинга, в Осиново состоялся народный сход против МСЗ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Несмотря на отмену митинга, в Осиново состоялся народный сход против МСЗ 

АиФ Казань 56 минут назад
Фото: АиФ Казань
Народный сход (по мнению властей, несогласованный митинг) состоялся 7 апреля в поселке Осиново Зеленодольского района.
Накануне стало известно, что организаторы приняли решение отменить мероприятие. Однако оно состоялось, несмотря на пасмурную и дождливую погоду. На него пришли больше сотни человек. На мероприятии дежурила полиция, но никаких задержаний не было.
Пришедшие скандировали: «Мы за чистый воздух» и выражали несогласие с планами по строительству завода на территории Осиновского сельского поселения. Также они бурно обсуждали «санкции» в отношении трех активисток против строительства МСЗ.
Напомним, трех девушек (в числе их — одна беременная) доставили в суд и вменили нарушение ст. 20.2. КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Речь идет об анонсировании митинга 7 апреля, который власти не согласовали. Активисты же уверены, что соблюли закон и намерены обжаловать штраф в 10 000 рублей в вышестоящем суде. Другие активисты готовы скинуться и помочь девушкам оплатить штраф.
Между тем, глава республики Рустам Минниханов заявил, что без широкого общественного обсуждения решения о строительстве завода не будет. Он поручил мэру Казани встретиться с жителями: встреча прошла 5 апреля в микрорайоне «Салават Купере» и вылилась в бурную дискуссию. Тем временем планируется и встреча жителей с инвестором завода — компанией РТ-Инвест. Предварительно она состоится 14 апреля.
АиФ Казань: последние новости
Где пройдут главные пасхальные богослужения в Татарстане? За репост сообщения о митинге жительницу Казани оштрафовали на 10 тысяч Родительское собрание «Лиза Алерт» пройдет в Казани
 Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии грузовик въехал в толпу людей67
Украинские пограничники задержали россиянина186
«Россия никогда не подчинится»476
Мужчина воскрес после 18-часовой остановки сердца27
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов12
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение