Несмотря на отмену митинга, в Осиново состоялся народный сход против МСЗ

Народный сход (по мнению властей, несогласованный митинг) состоялся 7 апреля в поселке Осиново Зеленодольского района.

Накануне стало известно, что организаторы приняли решение отменить мероприятие. Однако оно состоялось, несмотря на пасмурную и дождливую погоду. На него пришли больше сотни человек. На мероприятии дежурила полиция, но никаких задержаний не было.

Пришедшие скандировали: «Мы за чистый воздух» и выражали несогласие с планами по строительству завода на территории Осиновского сельского поселения. Также они бурно обсуждали «санкции» в отношении трех активисток против строительства МСЗ.

Напомним, трех девушек (в числе их — одна беременная) доставили в суд и вменили нарушение ст. 20.2. КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Речь идет об анонсировании митинга 7 апреля, который власти не согласовали. Активисты же уверены, что соблюли закон и намерены обжаловать штраф в 10 000 рублей в вышестоящем суде. Другие активисты готовы скинуться и помочь девушкам оплатить штраф.