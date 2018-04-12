На встрече с инвестором МСЗ активисты предложат отказаться от проекта

Рабочая группа по обращению с отходами обсудила вопросы, которые задаст инвесторам, планирующим строительство мусоросжигательного завода, сообщает пресс-служба исполкома.

Вечером 11 апреля обсудить планы по строительству МСЗ собрались около 40 человек — активистов, общественников, представителей министерств и надзорных органов. На встрече рабочая группа обсудила вопросы, которые планируется задать 14 апреля на встрече с инвестором — о параметрах завода, возможности изменения сроков его строительства или отказа от проекта, об осуществлении общественного контроля, о контроле диоксинов, о том, что будет со шлаком, который образуется в процессе сгорания.

На встрече также решили привлечь к работе группы специалистов минздрава РТ . Специалисты должны предоставить статистику по нынешней заболеваемости онкологией в Казани Татарстане в целом.

Начальник отдела обращения с отходами минстроя РТ Рустем Богданов отметил, что общественное мнение учитывается при разработке материалов оценки воздействия на окружающую среду, которые важны для экологической экспертизы. Он также напомнил, как ранее президент РТ Рустам Минниханов заявил, что без одобрения общественности решение о строительстве мусоросжигательного завода приниматься не будет.

Напомним, встреча с инвесторами состоится 14 апреля в 10 часов в поселке Осиново.