Мэр Казани пообщался с жителями Осиново по поводу строительства МСЗ

В ходе встречи градоначальник предложил активистам сделать замеры воздуха до появления завода, а затем сравнить эти данные после начала работы МСЗ. Кроме того, он сообщил, что группа инициативных граждан должна поехать в Европу и посмотреть, как там работают подобные заводы. Однако жителей не впечатлили слова Ильсура Метшина. Активисты отметили, что в Татарстане не налажен раздельный сбор мусора, а потому, будут сжигать все подряд. Несколько жителей предложили построить МСЗ в Боровом Матюшино, раз предприятие такое экологически чистое.

Выслушав активистов, Ильсур Метшин заявил, что свалки в Казани занимают площадь в 115 га, а к 2020 году она может вырасти до 200 га. Отвечая на вопрос о том, почему завод хотят построить в Осиновском сельском поселении, мэр сказал, что участок под завод находится близко к автодороге.

«Завод требует площади в 10 га и инфраструктуру. Поэтому выбрана эта площадка», — пояснил он.

Затем Ильсур Метшин предложил устроить жителям Осиново встречу с инвестором строительства мусоросжигательного завода «РТ-Инвест» 14 апреля.