Мегапечь в черте города — ошибка! Жители и эксперты — о строительстве МСЗ

Горячими выдались эти выходные для противников строительства мусоросжигательного завода (МСЗ). Напомним, построить его хотят возле Казани и в непосредственной близости от посёлков Осиново и Новониколаевский. Инвесторы завода встретились сначала с журналистами, а затем с жителями.

Технология сжигания

Диалога между представителями завода, администрацией Зеленодольского района и жителями не получилось. Организаторы хотели запустить фильм о заводе, но люди его показ сорвали. В заполненном до предела зале осиновского ДК они кричали, хлопали и скандировали: «Против! Против!». «Я пенсионерка, не могу позволить себе зубы вставить, а тут такие миллиарды на завод тратите! Это что, для народа? Постройте лучше больше больниц!» — негодовала на встрече с инвестором жительница Осинова (стоимость завода сравнима с годовыми расходами на здравоохранение в РТ ).

«В природе пожар — это бедствие, а вы нам хотите его устроить и получить мёртвый город. Сжигание 1500 т мусора в сутки — представляете объём?» — восклицал учитель Владимир Шушков.

Швейцарии, Накануне представители завода провели презентацию для журналистов. «В Дании Австрии мусор сжигают на заводах, зачем же нам изобретать велосипед? — задался вопросом представитель инвестора, гендиректор компании АГК-1 Игорь Тимофеев . — В РТ мусор планируется сжигать на колосниковой решётке, что-то подобное представляет из себя решётка под дровами. 9 из 10 заводов в Европе сжигают отходы на такой». Как рассказали представители МСЗ, на завод мусор поступает после сортировки регоператором. Батарейки, покрышки, ртутные лампы туда попадать не должны. Мусор горит при 1260 градусов, затем попадает в систему газового дожига. Там он выдерживается дольше 2 секунд при температуре выше 850 градусов для разрушения диоксинов и фуранов.

Следующий этап — система сухой газоочистки. Там дымовые газы пропускаются через активированный уголь и известь, где твёрдые вещества абсорбируются. И наконец, дым очищают рукавные фильтры. На выходе получается шлак, который отправляют на дорожное строительство. Оставшиеся 3% золы захораниваются.

«Из заводской трубы будет выходить чистый белый пар», — говорит Тимофеев. Завод будет вырабатывать 55 мегаватт электроэнергии, он рассчитан на сжигание 550 тысяч тонн мусора. В Вене показатель равен 265 тысяч тонн, Копенгагене — 400 тысяч тонн. По словам Тимофеева, в Европе жилые кварталы могут располагаться на расстоянии 300 метров от МСЗ (в РТ расстояние — от 800 метров до 5 километров — Прим. авт.).

В Казани же величина санитарно-защитной зоны будет утверждаться Роспотребнадзором

300 грузовиков в день

Эта информация вызывает у экоактивистов сомнения: где гарантия, что всё обещанное будут соблюдать, а фильтры менять вовремя? И почему жителям самой большой страны в мире предлагают построить завод в такой близости от жилых кварталов? «Решение о месте строительства МСЗ принято. Это земли сельхозназначения вблизи Осинова, — отрезал Тимофеев. — Идёт процесс перевода статуса земли. Площадка выбрана с точки зрения организации потоков мусора — рядом трасса М7, проведены электросети, вода и канализация».

На вопрос «АиФ-Казань» , учитывалось ли мнение населения при выборе места, Тимофеев уверенно ответил: «Учитывалось». Кем и когда, осталось непонятным. Может ли завод поменять место дислокации? «В рамках закона сначала производятся изыскания на участке земли, сейчас этим занимаемся, — ответил Игорь Тимофеев. — А на основании изысканий делается проектная документация. Затем экологическая часть проекта выносится на общественное обсуждение. Если экоэкспертиза с учётом мнения населения примет отрицательное решение, то проект и место будут меняться. Если положительное, то будем делать государственную экс­пертизу.

Экологическую экспертизу будет проводить Росприроднадзор. Документацию для общественных слушаний подготовят в мае — начале июня». Сначала должны пройти публичные слушания, а окончательное решение — за депутатами поселкового совета. Однако мнение населения на слушаниях носит только рекомендательный характер.

Мусорите больше!

Предполагается сжигание 300 пятитонных грузовиков в день. Откуда столько мусора в Казани? «Мы смотрели прогнозы. Я надеюсь, мусорить население к открытию завода будет больше», — ответил Тимофеев. На вопрос «АиФ-Казань», будут ли завозиться отходы из других регионов, по­обещал, что не будут.

Застройщик казанского МСЗ уже собирает замечания по техническому заданию на проведение ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду). Остались считанные дни, однако проект до сих пор не представлен учёным и общественности.

«Мусор — это ресурс! Что мы оставим потомкам, пустыню? Мусор нужно сортировать и перерабатывать. В СССР перерабатывали 80%! Аптечные пузырьки сдавали, бутылки. Это всё можно возродить. И потребует это не 28 млрд!» — добавляет председатель Антиядерного общества РТ Альберт Гарапов.

«Разговоры об МСЗ длятся не первый год, но проект до сих пор не показали. Раскрытые данные даже для приблизительной оценки технологии — почти ноль. А технологии сжигания на колосниковой решетке могут отличаться как небо и земля, — говорит завкафедрой оборудования химзаводов КНИТУ, профессор, доктор технических наук Алексей Махоткин. — Оценка специалистов очень нужна и для того, чтобы нам не продали устаревшую технологию под видом современной. Цифра же в 28 миллиардов рублей — огромная. Если бы проект разрабатывали казанские ученые, затраты можно было снизить в несколько раз (стати, они имеют большой опыт и являются одними из лучших в России ). При этом мы бы не покупали кота в мешке, а имели гарантии безопасности. Пока же нам предлагают «золотой унитаз».

Смущает высокая температура сжигания. А ведь сколько нужно газа, чтобы нагреть до 1200 градусов отходы из мусорного ведра! Где гарантии, что сжигание всего подряд не станет реальностью? Причем мы будем иметь печь огромной мощности. Размещение такого предприятия в черте города — стратегическая ошибка. Уже сейчас в Авиастроительном районе часто наблюдается превышение норм вредных веществ. Если же к нам повезут еще и отходы предприятий, то это может стать настоящей химической бомбой из-за превышения ПДК токсических веществ».

Напомним, что Президент РТ Рустам Минниханов пообещал, что без широкого обсуждения с общественностью и проведения международной экологической экспертизы решение о строительстве мусоросжигательного завода принято не будет. Какое решение примут власти и учтут ли они категорическое неприятие осиновского проекта?

Страсти вокруг МСЗ накалились: после митинга была разбита машина мужа активистки, которая собирала подписи против строительства проекта.

Тем временем активисты намерены провести очередной митинг в парке „Крылья Советов“ уже 22 апреля.

Официально

Спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов

»Твёрдые коммунальные отходы — самая острая экологическая проблема в России, у нас перерабатывается от 7% до 10% ТКО, а 90% пытаются захоронить. В этом вопросе мы сильно отстали от развитых стран, которые примерно половину ТКО перерабатывают и на основе этих отходов производят вторичное сырьё. Перерабатываются почти вся бумага, картон, пластик. В России тоже появились такие производства, ведь в мире переработка мусора — это выгодно. Отходы — это новый возобновляемый источник энергии, как солнце и ветер.

Но за год эту проблему переработки не решишь. За 10 лет вполне можно.

Что касается МСЗ, те из них, которые работают по определённым технологиям и используют большое число фильтров, не наносят вреда и не дают выброса в атмосферу вредных веществ.

В развитых странах 50 процентов твёрдых коммунальных отходов перерабатывается во вторичное сырьё».

Особый взгляд

Руководитель пресс-службы Гринпис России Виолетта Рябко: