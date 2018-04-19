Казанцы предложили провести референдум по вопросу строительства МСЗ 

Жители Казани предложили провести референдум по вопросу строительства мусоросжигательного завода, сообщает пресс-служба исполкома.
В Комитете ЖКХ прошла вторая встреча рабочей группы по обращению с отходами. В ходе нее участники проголосовали за пересмотр территориальной схемы в области обращения с отходами. Кроме того, юрист и эколог Роза Фардеева предложила провести в республике референдум по вопросу мусоросжигательного завода. Подготовка к нему начнется в ближайшее время.
В ходе обсуждения проблемы утилизации мусора активист Антон Голубков предложил муниципальным учреждениям отказаться от использования ртутных ламп, ввести в городе единый стандарт на тару, в том числе на стеклотару.
Житель «Салават Купере» Карим Сираев озвучил идею отказа от одноразовой посуды. По его словам, ее уже изготавливают из крахмала. Правда, такая одноразовая посуда дороже.
Активистка Гузель Халилова предложила привлекать к решению проблемы с отходами производителей и продавцов. В качестве примера она привела автомобильные аккумуляторы, которые автомобилисты могут сдать и получить либо деньги, либо скидку при покупке нового аккумулятора. Председатель Комитета ЖКХ Искандер Гиниятуллин напомнил, что в Казани реализуется программа льготного кредитования, где сбор, обработка, переработка и утилизация отходов, ПЭТ-бутылок и полимеров, а также отходов стеклянной тары и иных изделий из стекла является особо приоритетным направлением.