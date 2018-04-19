Казанцы предложили провести референдум по вопросу строительства МСЗ

Жители Казани предложили провести референдум по вопросу строительства мусоросжигательного завода, сообщает пресс-служба исполкома.

В Комитете ЖКХ прошла вторая встреча рабочей группы по обращению с отходами. В ходе нее участники проголосовали за пересмотр территориальной схемы в области обращения с отходами. Кроме того, юрист и эколог Роза Фардеева предложила провести в республике референдум по вопросу мусоросжигательного завода. Подготовка к нему начнется в ближайшее время.

В ходе обсуждения проблемы утилизации мусора активист Антон Голубков предложил муниципальным учреждениям отказаться от использования ртутных ламп, ввести в городе единый стандарт на тару, в том числе на стеклотару.

Житель « Салават Купере» Карим Сираев озвучил идею отказа от одноразовой посуды. По его словам, ее уже изготавливают из крахмала. Правда, такая одноразовая посуда дороже.