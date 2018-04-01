​Инвестор мусоросжигательного завода в Казани встретится с жителями «Салават Купере» и Осиново 

Тема появления в окрестностях Казани первого в республике мусоросжигательного завода обросла новыми подробностями. Поскольку Рустам Минниханов поставил задачу широкого общественного обсуждения возможности и необходимости его строительства, инвестор будущего горячего во всех смыслах объекта сообщил о том, что на следующей неделе намерен встретиться с жителями поселка Осиново, вблизи которого в скором времени должна появиться новая стройплощадка. Теперь уже абсолютно точно известно, что мусоросжигательный завод, работа которого призвана в значительной степени разгрузить городские свалки столицы Татарстана, планируется построить в непосредственной близости к поселку Осиново Зеленодольского района и новому жилому комплексу «Салават Купере». Последний, хотя и граничит с Осиново, географически и юридически является частью Казани. До момента проведения широких общественных слушаний, запланированных на середину июня 2018 года, инвестор готов провести три-четыре встречи с жителями поселка Осиново и обитателями «Салават Купере». Предполагается, что в них примут участие экологи, которые расскажут о плюсах и минусах возведения такого объекта. Инвестор, у которого в стадии проектирования и строительства находятся пять мусоросжигательных заводов по всей России, готов обсудить с жителями детали казанского проекта. Но, судя по всему, вне зависимости от того, что скажут обитатели «Салават Купере» и поселка Осиново, мусоросжигательному заводу здесь все-таки быть. — Проект еще не опубликован, он пока в стадии доработки. Прежде, чем вынести проект на обсуждение, они должны получить на него заключение государственной и экологической экспертизы, — сообщила журналистам официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова. — Сейчас мы можем обсуждать любой проект, но, если он не пройдет государственную и экологическую экспертизу, это будет совершенно бессмысленным. Ожидается, что все эти документальные и формальные процедуры должны завершиться к июню, и уже в середине месяца этот проект будет представлен на публичные слушания. Тем временем, активные противники строительства собирают недовольных на митинг, который запланирован на апрель. В конце марта жители «Салават Купере», поселков Осиново и Залесный собирались на сход граждан, где собирали подписи за отмену строительства предприятия. Тогда на собрание пришло около тысячи человек. Евгений Аксенов, Антон Райхштат.