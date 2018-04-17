Ещё
22 апреля в Казани пройдет митинг против строительства МСЗ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

22 апреля в Казани пройдет митинг против строительства МСЗ 

АиФ Казань 53 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Очередной митинг против строительства мусоросжигательного завода пройдет 22 апреля, в воскресенье, в парке Крылья Советов, сообщают организаторы мероприятия.
Митинг согласован с администрацией. Начало в 16.00. Противники МСЗ выступают за раздельный сбор мусора и его переработку, а не сжигание.
Напомним, 15 апреля митинг против строительства МСЗ состоялся в Осиново. При этом участникам мероприятия администрация предоставила место на обычной поселковой улице среди частных домов, где собравшимся пришлось стоять тесно, плечом к плечу. После этого митинга в ночь с 15 на 16 апреля одной из активисток разбили машину. Женщина не утверждает, что инцидент связан с ее участием в мероприятии, но уверяет, что в их спокойном районе подобное произошло впервые.
АиФ Казань: последние новости
Экс-министр культуры РТ Сибагатуллин станет исполнительным директором ТНВ В Казани отремонтируют ул. Воровского Мэрия Казани отказалась от внедрения новой транспортной схемы
 Ещё 82 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю71
В Совфеде оценили призыв к России от G7112
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»247
Крымский мост потроллил Украину55
Кто взорвет Сирию42
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
01:34
Синоптики рассказали об осадках в столице
Общество Новости Москвы
00:41
Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
Новости Москвы
00:34
Москвичи пожаловались на запах гари
Новости Москвы
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
00:21
Капсулу для самоубийств показали в Амстердаме
Общество Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение