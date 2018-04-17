22 апреля в Казани пройдет митинг против строительства МСЗ

Очередной митинг против строительства мусоросжигательного завода пройдет 22 апреля, в воскресенье, в парке Крылья Советов, сообщают организаторы мероприятия.

Митинг согласован с администрацией. Начало в 16.00. Противники МСЗ выступают за раздельный сбор мусора и его переработку, а не сжигание.

Напомним, 15 апреля митинг против строительства МСЗ состоялся в Осиново. При этом участникам мероприятия администрация предоставила место на обычной поселковой улице среди частных домов, где собравшимся пришлось стоять тесно, плечом к плечу. После этого митинга в ночь с 15 на 16 апреля одной из активисток разбили машину. Женщина не утверждает, что инцидент связан с ее участием в мероприятии, но уверяет, что в их спокойном районе подобное произошло впервые.