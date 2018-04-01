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Поголовье оленей в Ставрополье увеличилось за семь лет в 4,3 раза
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Поголовье оленей в Ставрополье увеличилось за семь лет в 4,3 раза 

ТАСС 35 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Популяция пятнистых и благородных оленей выросла в Ставропольском крае в 4,3 раза с 2010 года. Власти планируют расселить животных по всей территории края, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Андрей Хлопянов.
"Сначала их было 60, а теперь их 260, это пятнистые олени и благородные олени, они хорошо себя чувствуют. Наша задача — расселить их по всему краю, в каждом заказнике должны быть олени", — сказал Хлопянов.
Работа по разведению пятнистых и благородных оленей в Ставрополье началась в 2010 году. «После африканской чумы в крае необходимо было ликвидировать скот на сельхозпредприятиях и диких кабанов. Но ниша пустой не бывает … мы посмотрели, что на Ставрополье всегда встречались олени, поэтому мы завезли оленей, они прижились», — отметил министр.
Экосистема региона пострадала в 2009 году. По данным специалистов, после вспышки африканской чумы свиней погибли более 90% диких кабанов. Годом позже в регион были завезены олени из Алтайского края, разведение шло в вольерах. Теперь популяция животных настолько увеличилась, что стало возможным выпускать их на волю на территории заказников.
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