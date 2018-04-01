Поголовье оленей в Ставрополье увеличилось за семь лет в 4,3 раза

"Сначала их было 60, а теперь их 260, это пятнистые олени и благородные олени, они хорошо себя чувствуют. Наша задача — расселить их по всему краю, в каждом заказнике должны быть олени", — сказал Хлопянов.

Работа по разведению пятнистых и благородных оленей в Ставрополье началась в 2010 году. «После африканской чумы в крае необходимо было ликвидировать скот на сельхозпредприятиях и диких кабанов. Но ниша пустой не бывает … мы посмотрели, что на Ставрополье всегда встречались олени, поэтому мы завезли оленей, они прижились», — отметил министр.