«Наше наказание»: жители Светлого Яра в тишине провели громкий пикет против свалки

На въезде в рабочий поселок Светлый Яр под Волгоградом вчера, 31 марта, прошел несанкционированный пикет с участием десяти человек. Вышедшие на улицу люди держали в руках плакаты. Написанные на ватманах и обоях слова оказались весьма красноречивы.

Несанкционированный пикет стартовал вчера на улице Сидорова в 12:25. Десять человек вышли к магазину «Красное и Белое» и совершенно мирно заявили о своем негодование. Встав по обочинам дороги на расстоянии около 20 метров друг от друга, протестующие развернули плакаты.

— Цель нашего пикета — еще раз выразить протест против вывоза на территорию Светлоярского района отходов со свалки Кировского района, — рассказали V1.ru пикетчики. — Приближается лето, и мы не хотим задохнуться от смрада и зловоний. Мы хотим, чтобы наши дети росли в в благоприятной обстановке. За что нам это наказание?

Во время пикета жители Светлого Яра держали в руках плакаты. На них люди обозначили виновников, по их мнению, сложившейся ситуации и свои требования.

«Чинуши нас продали», «Требую спасти детей», «Бочаров наше наказание», «Светлый Яр не химическая помойка», «Верните наш покой», «Хочу ждать лета с радостью, а не с ужасом», «В год экологии нас завалили химотходами», «Кировская свалка убьет меня в Светлом Яре», «Светлый Яр должен дальше жить», — вот все надписи, которые люди вывели маркерами на ватманах и обоях.

По данным полиции, никаких нарушений со стороны пикетчиков допущено не было. Протестующие разошлись около 13:00.