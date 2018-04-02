Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Сатурна

2 апреля в 16:52 по уфимскому времени красная планета пройдет в 1,3˚ южнее гиганта с кольцами. Об этом рассказали в уфимском планетарии.

Близкое расположение планет на небе можно будет наблюдать утром в первых числах апреля. Они видны перед восходом Солнца невысоко над южным горизонтом в созвездии Стрельца. Планеты выделяются среди звезд ярким блеском. Восходят они под утро на юго-востоке: Сатурн в половине четвертого, Марс на 10 минут позже. После соединения с каждым днем Марс будет удаляться от Сатурна, и в конце месяца будет восходить на час позже.