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Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Сатурна
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Жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса и Сатурна 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
2 апреля в 16:52 по уфимскому времени красная планета пройдет в 1,3˚ южнее гиганта с кольцами. Об этом рассказали в уфимском планетарии.
Близкое расположение планет на небе можно будет наблюдать утром в первых числах апреля. Они видны перед восходом Солнца невысоко над южным горизонтом в созвездии Стрельца. Планеты выделяются среди звезд ярким блеском. Восходят они под утро на юго-востоке: Сатурн в половине четвертого, Марс на 10 минут позже. После соединения с каждым днем Марс будет удаляться от Сатурна, и в конце месяца будет восходить на час позже.
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