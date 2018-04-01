Интерактивный портал областной службы занятости открывает для граждан и работодателей новые возможности

Интерактивный портал областной службы занятости открывает для граждан и работодателей новые возможности«Интерактивный портал областной службы занятости открывает для граждан и работодателей новые возможности», — сообщил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Александр Силантьев.

Он пояснил, что с помощью Интерактивного портала гражданам предоставляется возможность, не выходя из дома, подобрать подходящую работу, получить подробную информацию о ситуации на рынке труда и услугах службы занятости, пройти online тестирование по профессиональной ориентации, записаться на прием в службу занятости, ознакомиться с начислением социальных выплат, сформировать и разместить резюме.

Используя Интерактивный портал, граждане, имеющие статус безработного, могут подать заявление на получение услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, временному трудоустройству, организации собственного дела.

Интерактивный портал позволяет работодателям разместить вакансии и подобрать необходимых работников, получить информацию о ситуации на рынке труда, передать в электронном виде сведения о высвобождении работников, уволенных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников, кадровом составе, привлечении рабочей силы, квотировании рабочих мест.

«Количество пользователей Интерактивного портала постоянно увеличивается. С начала текущего года услуги областной службы занятости в электронном виде получили уже более 7 тысяч граждан и работодателей», — подчеркнул Александр Силантьев.

«Внедрение современных информационных технологий позволит вывести оказание услуг службы занятости на качественно новый уровень, расширить целевую аудиторию и привлечь к сотрудничеству новых работодателей», — подытожил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области.