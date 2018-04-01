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В австрийских детсадах и школах хотят запретить хиджаб
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В австрийских детсадах и школах хотят запретить хиджаб 

Вести.Ru 44 минуты назад
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в интервью газете «Кронен цайтунг» предложил запретить ношение хиджабов в детских садах и начальных школах. Штрахе уверен, что традиционная для ислама одежда мешает девочкам свободно развиваться. По словам Штрахе, запрет на хиджаб и изучение немецкого языка поможет детям иммигрантов успешно интегрироваться в австрийское общество, пишет ТАСС.
Вице-канцлер мусульманский платок помощником политическому исламу. Если Австрия хочет избежать возникновения опасных параллельных обществ, следует принять превентивные меры.
В Австрии с 1 октября 2017 года действует «запрет на паранджу». Он касается носителей паранджи, бурки и никаба.
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