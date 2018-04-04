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В Австрии могут ввести запрет на хиджаб в детских садах и начальных школах
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В Австрии могут ввести запрет на хиджаб в детских садах и начальных школах 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство Австрии займётся разработкой закона, запрещающего девочкам носить хиджаб в детских садах и начальных школах. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, передаёт РИА «Новости».
"Мы твёрдо убеждены, что все дети в Австрии должны иметь равные возможности, девочки должны иметь те же возможности, что и мальчики, и, конечно, важно, чтобы дискриминации не было в младшем возрасте», — заявил Курц.
Он добавил, что развитие параллельных обществ наносит сильный вред Австрии. Ранее в Австрии с 1 октября вступил в силу общефедеральный закон, запрещающий закрывать лицо в общественных местах. Прежде всего он касается тех, кто использует паранджу, бурки или никабы. При этом запрет не распространяется на хиджаб или другие головные платки, при ношении которых лицо человека не скрыто от окружающих.
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