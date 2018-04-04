В Австрии могут ввести запрет на хиджаб в детских садах и начальных школах

"Мы твёрдо убеждены, что все дети в Австрии должны иметь равные возможности, девочки должны иметь те же возможности, что и мальчики, и, конечно, важно, чтобы дискриминации не было в младшем возрасте», — заявил Курц.

Он добавил, что развитие параллельных обществ наносит сильный вред Австрии. Ранее в Австрии с 1 октября вступил в силу общефедеральный закон, запрещающий закрывать лицо в общественных местах. Прежде всего он касается тех, кто использует паранджу, бурки или никабы. При этом запрет не распространяется на хиджаб или другие головные платки, при ношении которых лицо человека не скрыто от окружающих.