Новосибирцы развесили в лесу хижины для бездомных птиц

1 апреля в Дендропарке повесили синичники — акция проводится второй год подряд, в этом году домиков для птиц стало в два раза больше.

Акцию организовали новосибирские компании «Вектор-Азия» и « ВСК »: синичники развешивали их сотрудники, партнёры и клиенты, также им помогали волонтёры. Всего в ней приняли участие более 20 человек.

Как рассказала специалист по связям с общественностью «Вектор-Азии» Алёна Демьянчук, при подготовке акции они проконсультировались с новосибирским орнитологом Алексеем Яновским . В частности, он рекомендовал развесить в Дендропарке именно домики для синиц: они питаются мелкими насекомыми и паразитами, которые вредят лесу.

«Много нюансов [у синичников]. У домика есть леток — палочка, на которую садятся птички, она должна быть определённой длины, диаметр должен быть миллиметра 3–4, чтобы голубь не сел, а села именно синичка, — пояснила девушка. — [Кроме того] оказалось, воробей может вылезти из домика, если в нём гладкие стенки, а синичка не сможет, если не оставить там шероховатости, особенно птенец. Такие нюансы мы учли».

Хотя домики, признали организаторы, подходят не только для синиц: с учётом всех их особенностей и размещения на дереве, в них могут поселиться воробьи, горихвостки, воробьиные сычи и другие небольшие птицы.

В компании подчеркнули, что акция проводилась при участии специалистов отдела по лесным отношениям Новосибирского лесничества: они определили деревья и проследили, чтобы синичники было удобно чистить, а проволока, которой крепили домики, не мешала росту дерева.

Всего в этом году в Дендропарке появятся 12 новых домиков: 7 повесили сегодня, оставшиеся 5 оставили на следующие выходные. В прошлогодней акции новосибирцы повесили 6 синичников, все они, по наблюдениям участников, уже заселены.