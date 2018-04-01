Анфиса Чехова выходит замуж

Ведущая и певица Анфиса Чехова объявила, что выходит замуж. Поверили артистке далеко не все.

Чехова опубликовала в социальной сети Instagram необычную фотографию Она показала кольцо на безымянном пальце с огромным бриллиантом.

"Можете меня поздравить 💍💑 Oops!…I did it again 😉 (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — подписала снимок она. Пользователи сети тут же принялись поздравлять звезду.

"Счастья и любви на многая лета!" — пишет один из комментаторов. «Очень рада за Вас. Прыгаю от счастья», — добавляет второй.

Были и те, кто усомнился в искренности Чеховой. Некоторые предположили, что фотография — всего лишь розыгрыш к 1 апреля.

"Анфиса вы вышли замуж или с чем поздравить? Это интрига или первоапрельская шутка?" — вопрошает пользователь. «Первое апреля, никому не веря», — напоминает другой.

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