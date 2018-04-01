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Австралия предупреждает своих граждан о террористической угрозе в России
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Австралия предупреждает своих граждан о террористической угрозе в России 

ИД «Собеседник» 58 минут назад
Австралия назвала угрозы, которые грозят гражданам их страны при посещении ЧМ-2018 в России.
Обращение опубликовано на сайте австралийского кабмина. Австралия попала в группу «С» Чемпионата мира по футболу. Свои матчи «соккеруз» проведут в Казани, Екатеринбурге и Сочи.
Правительство Австралии считает, что их гражданам могут грозить опасности на территории РФ, среди которых недружелюбность россиян и террористическая угроза. В частности кабмин призвал австралийцев воздержаться от поездок в республики Северного Кавказа: «В связи с повышенной политической напряженностью, вы должны знать о возможности антизападных настроений или притеснений. В то время как правительство не знает о какой-либо повышенной трудности для австралийцев, путешествующих в России в это время, вы должны внимательно следить за безопасностью и политической ситуацией и следовать советам. Сохранять бдительность, избегать любых протестов или демонстраций и не комментировать публично политические события».
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