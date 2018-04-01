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У цирка снесли остатки недостроенной телюбашни
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У цирка снесли остатки недостроенной телюбашни
e1.ru
56 минут назад
Фото:
e1.ru
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Некоторое время назад у цирка взорвали оставшуюся часть недостроенной телебашни. «Огрызок» высотой от 30 до 70 метров остался от взрыва 24 марта.
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