Мария Базунова: муниципалитеты заберут из облказны 1,35 млрд рублей

Информационные акценты недели для ИА «Уральский меридиан» расставила Член Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи РФ , кандидат социологических наук Мария Базунова:

Вся информационная повестка, умы и души людей на прошлой неделе были захвачены одним — трагедией в Кемерово . Померкли и отошли на второй, а то и третий план, снос башни в Екатеринбурге , на фоне которого сломалось немало копий, президентские выборы и приближающаяся инаугурация, Слуцкий со Скрипалем и т д. На эту трагедию российского масштаба быстро и ожидаемо отреагировала власть, и по стране начались проверки ТЦ. Несмотря на масштаб и ужас случившегося и, казалось бы, обострившейся рефлексии на тему «А что, если у нас», учебная пожарная тревога в Гринвиче была проигнорирована покупателями — люди не обратили на предупреждающие сигналы никакого внимания. Остаётся надеяться, что проверки и учения будут проведены всерьёз, а не для галки, и выявят слабые места в пожарной безопасности. Что поразило ещё — небывалый уровень сочувствия и эмпатии кемеровчанам. Пожалуй, на Среднем Урале не было ни одного муниципалитета, где бы ни прошел траурный митинг.

Вторым значимым событием недели стала поддержка законопроекта об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Пока законопроект поддержал комитет по МСУ Законодательного собрания Свердловской области , о том, поддержат ли его весь депутатский корпус ЗССО и о том, насколько горожане против отмены прямых выборов и за выборы «сильного мэра» — мы узнаем уже на следующей неделе.

Ну и последним, «ярким» событием минувшей недели стало задержание в пьяном виде полковника Юнусова — замначальника ГИБДД региона. История и позорище в стиле «Пусть говорят», получившая широкий резонанс в СМИ, в дальнейшем приведёт к усилению дисфункции данного социального института в глазах людей.

По-моему мнению, в региональных медиа несколько «затерлась» тема освещения итогов выборов 18 Марта в части финансирования муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. А ведь именно эта тема должна была увеличить явку на выборах президента и результатов этого локального голосования ждали в свердловских муниципалитетах, возлагая большие надежды. На минувшей неделе Департамент информационной политики озвучил, что сумма финансирования программы составит более 1,35 млрд рублей и будет распределена между 39 муниципалитетами.

Источник фото — портал екатеринбург.рф