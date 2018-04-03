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Минтранс: Переговоры с авиавластями Таджикистана назначены на 4 апреля
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Минтранс: Переговоры с авиавластями Таджикистана назначены на 4 апреля 

Российская Газета 23 часа назад
Фото: Российская Газета
Переговоры авиавластей России и Таджикистана запланированы на завтра 4 апреля, сообщили в Минтрансе РФ. Где именно они пройдут уточнять не стали. Предыдущие состоялись в Душанбе и согласно правилам, теперь таджикская сторона должна приехать в Россию.
Найти компромисс надо до 5 апреля. Уже с «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» не смогут выполнять полеты в Новосибирск из Худжанд (Таджикистан) и в Новосибирск из Душанбе и лишатся значительной части маршрутов на направлении Москва — Душанбе.
На такие ответные меры, приостановить разрешения на полеты таджикским перевозчикам, авиавласти РФ пошли после того, как таджикская сторона не подтвердила заявки российского перевозчика "Уральские авиалинии" на выполнение полетов в Таджикистан.
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