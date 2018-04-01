Тамбовский рыбак поймал «мохнатого» карася

Тамбове местный рыбак поймал необычного карася, тело которого покрыто густым слоем шерсти.

сообщает

портал Tamlife, заядлый рыбак Андрей Хворостов сумел вытащить из пруда, расположенного рядом с Арженским суконным комбинатом.

Удивительную находку, покрытую мехом, мужчина тут же запечатлел на камеру.

«Вначале попадались обычные рыбы величиной с ладошку, но в 11-ом часу нам попался удивительный экземпляр», — говорит рыбак.

По предположению издания, карась покрылся мехом из-за суконного комбината, который десятилетиями мыл шерсть в этом водоеме, из-за чего в воде оседало огромное количество шерстяных волокон.

Между тем некоторые пользователи Сети отнеслись с недоверием к новости о «шерстяном» карасе, предположив, что фотографии могут быть результатом монтажа.