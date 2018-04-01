Все депутаты Мосгордумы вовремя сдали декларации о своих доходах за 2017 г.

Все депутаты Мосгордумы своевременно сдали декларации о своих доходах за 2017 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил глава комиссии МГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами столичного парламента Владимир Платонов.

«Все депутаты столичного парламента в установленный законом срок до 1 апреля сдали декларации о доходах», — сказал В. Платонов.

По его словам, согласно законодательству, по истечению 10 рабочих дней информацию опубликуют на сайте Московской городской думы.

Депутаты регионального парламента ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, обязаны отчитываться о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Соответствующие сведения депутаты обязаны предоставить о себе, своих супругах и несовершеннолетних детях. Непредоставление или несвоевременное предоставление сведений являются основаниями для досрочного прекращения полномочий парламентария.