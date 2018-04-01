Живая пещера Азиш: что скрывает подземный мир

Любители тайн и мистики каждый день приезжают к уникальному памятнику природы в Адыгее . Азишскую пещеру обнаружили больше века назад, но для туристов ее открыли совсем недавно, передает корреспондент «МИР 24» Марина Сасикова

Азиш-Тау. Толщи склонов прячут один из уникальных туристических объектов. Вглубь горы туристов пускают небольшими группами в сопровождении опытного гида. Убранство Азиш — породы, которые когда-то, миллионы лет назад, были дном древнего, теперь высохшего океана Тетис.

Пещера двухуровневая: и в нижнем, и в верхнем ярусах множество огромных залов с растущими отовсюду сталактитами и сталагмитами. Эти живые пещерные образования, словно сосульки, появляются в местах, где влага просачивается сквозь толщу породы. Притрагиваться к ним не стоит — могут рассыпаться.

Пещерные образования растут и в ширину, и в длину, образуя интересный архитектурный ансамбль. Чтобы сохранить эту красоту и микроклимат пещеры, освещение минимальное.

На стене — отчетливые очертания глаз, носа и длинной шевелюры старца. Посетители находят здесь целые сюжеты. Гид-проводник Равиль Бекмамбетов говорит, что надо только уметь абстрагироваться.

«Общая длина пещеры — 635 метров. Пять экскурсионных залов. Люди проходят 220 оборудованных метров с амплитудой 26 метров. Это уровень девятиэтажного здания. Экскурсантам приходится два раза спуститься на этот уровень и два раза подняться», — говорит гид-проводник.

В Лагонакском нагорье порядка двух тысяч пещер. Изучены и оборудованы для посещения только две. Большая часть подземного мира этих мест еще неизвестна и остается загадкой для человека.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM