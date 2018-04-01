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В Петербурге школьник ударил ножом своего ровесника
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В Петербурге школьник ударил ножом своего ровесника 

АиФ Санкт-Петербург 24 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
16-летний школьник ударил ножом своего ровесника в ходе ссоры после распития спиртного в Парголово, сообщают «Невские новости».
31 марта в Педиатрическую академию Петербурга доставили подростка с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Врачи оценивают состояние школьника как тяжелое. О произошедшем сразу сообщили в правоохранительные органы.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пострадавшего мог ударить ножом его ровесник, с которым они распивали крепкие спиртные напитки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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