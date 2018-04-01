В Петербурге школьник ударил ножом своего ровесника

16-летний школьник ударил ножом своего ровесника в ходе ссоры после распития спиртного в Парголово, сообщают «Невские новости».

31 марта в Педиатрическую академию Петербурга доставили подростка с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Врачи оценивают состояние школьника как тяжелое. О произошедшем сразу сообщили в правоохранительные органы

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пострадавшего мог ударить ножом его ровесник, с которым они распивали крепкие спиртные напитки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.