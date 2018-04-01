У Орловской области может появиться второй космонавт

Центр управления полётами ЦНИИмаш завершает плановые работы по подготовке к выведению на околоземную орбиту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-09» и его последующей стыковке с Международной космической станцией.

В составе основного экипажа командир корабля космонавт РОСКОСМОСА Олег Темьев, бортинженеры астронавты NASA Эндрю Стел и Ричард Нольд. В дублирующий экипаж попал Александр Востриков. Он является заместителем председателя общественного совета по делам инвалидов при администрации Орла. В 2005 году Александр получил серьезную травму позвоночника и вынужден передвигаться с помощью инвалидной коляски. Однако активная позиция позволяет ему решать не только «земные» проблемы благоустройства города, но и толкнула на космический эксперимент, чтобы помочь медикам сделать прорыв в реабилитации людей с травмами позвоночника. Многие разработки, опробованные на МКС, впоследствии успешно внедряются на Земле.

«Сегодня условия полетов более мягкие, чем в эпоху первых космических стартов — наука и технологии не стоят на месте, — говорит заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН , доктор медицинских наук Валерий Богомолов , который руководит работами по медицинскому обеспечению безопасности экипажей пилотируемых космических кораблей и российского сегмента МКС. — Мало того, на орбиту в качестве туристов уже стали допускать людей с частичной недостаточностью деятельности организма, а также тех, кому необходима поддерживающая терапия». Александр Востриков сообщил РИА57, что подготовка ведется уже достаточно долго и очень серьезная.

«Последние пять лет ежемесячно бываю в Москве в Звездном городке на тренировках, исследованиях и обучении. Моя задача — проведение научных испытаний о влиянии невесомости на реабилитацию при травмах позвоночника. Ученые считают, что это может произвести революцию в решении этой проблемы», — подчеркнул Александр Востриков.

В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП старт корабля «Союз МС-09» запланирован на 1 апреля 2018 года в 20:44 мск. Получит ли Востриков место в основе экипажа, станет известно в ближайшее время.

Напомним, первым орловским космонавтом является Александр Мисуркин . Он является 116 космонавтом России и 531 — мира. Александр Мисуркин совершил космический полёт к Международной космической станции в 2013 году. Он провел там 166 суток и трижды выходил в открытый космос. Мисуркин снова покинул Землю в сентябре 2017 года, вернулся в феврале 2018 года.

(Материал опубликован в День смеха).