Министр обороны Британии заявил о «растущей угрозе» со стороны России

Британский министр подчеркнул, что ради этой цели расходы Великобритании на оборону будут увеличены на 800 млн фунтов стерлингов (1 млрд 121 млн долларов), передает Deutsche Welle

По словам Уильямсона, Россия «использует гибридные методы» для «подрывного влияния» на другие страны, а кроме того причастна к «бесстыдным» кибер-операциям. Он заявил, что «терпение мирового сообщества» в отношении российской политики «на исходе».

Британский министр также обратил внимание на «эволюцию оборонных возможностей России». Он написал о том, что Москва активно инвестирует в разработку ракет для поражения целей на больших расстояниях.

Накануне МИД России задал 14 вопросов Лондону по сфабрикованному против России «делу Скрипалей». В основном они касаются сокрытия «доказательств» и нюансов этого дела. Британские СМИ сочли эти вопросы «циничными».