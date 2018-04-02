Кинотеатры и детские зоны в ТЦ опустят вниз

Анатолий Выборный. Кинотеатры и детские игровые зоны в торговых центрах можно будет размещать лишь на нижних этажах. О намерении рассмотреть соответствующий законопроект в эфире канала «Россия» заявил депутат Госдумы

По словам зампреда думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, работа комиссии, посвященная этому вопросу, завершится уже в течение весенней сессии нижней палаты парламента. Затем последуют «законодательные инициативы», а вся работа «с точки зрения нормативно-правового регулирования» завершится к концу 2018 года. Тогда же, по его словам, торговые центры начнут «реорганизацию».

Ранее ряд депутатов нижней палаты парламента обратились в Минстрой с инициативой запрета на размещение в торговых центрах кинотеатров и детских игровых зон выше второго этажа.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 64 человек, начался на верхнем этаже здания, где размещались кинозалы и детские игровые зоны.