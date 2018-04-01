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Актер воспользовался билетом незнакомца с таким же именем и слетал в отпуск
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Актер воспользовался билетом незнакомца с таким же именем и слетал в отпуск 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Комедийный актер Росс Смит из Великобритании слетал в отпуск, воспользовавшись билетом незнакомого ему человека с таким же именем, сообщает Mirror.
28-летний актер получил сообщение в Facebook от трех неизвестных ему молодых людей, которые собирались отправиться в Гамбург на выходные со своим другом по имени Росс Смит. Однако накануне поездки Смит сообщил, что не сможет присоединиться, и друзья решили предложить его билет любому человеку с таким же именем.
«Я рассмеялся, когда получил приглашение занять место их товарища. Сначала я хотел отказаться, но мой друг сказал, что я обязан ехать. Это приключение. Немного странно встречаться с людьми, которых раньше никогда не видел. Они боятся меня так же, как и я их», — поделился актер.
Смит принял приглашение и встретился с Томом Мэттьюсом, Яном Пирсом и Джонни Гарднеров в лондонском аэропорту Станстед.
О том, как проходит поездка, Росс Смит рассказывает в своих аккаунтах в Facebook и Twitter.
Ранее сообщалось, что американец из Южной Каролины получил ваучер на перелет из Нашвилла (Теннесси) в Сакраменто (Калифорния) от компании United Airways только через 19 лет. Служба поддержки перевозчика пошла навстречу клиенту и обменяла билет на ваучер номиналом 378 долларов (21,3 тысячи рублей).
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