«При обустройстве бордюров необходимо предусматривать защиту дорог от загрязнения»

«Президент страны и лидер Народного фронта Владимир Путин в послании Федеральному собранию напомнил, что необходимо заботиться о благоустройстве окружающей среды в городах и сельских поселениях, улучшать качество повседневной жизни местных жителей. Глава государства сказал, что нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. И у нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры. Однако такое преображение явно не сочетается с грязью на тротуарах и проезжей части. А значит, нужно решать, как ее устранить или хотя бы минимизировать.

Жители не только поселков, но и больших городов жалуются на грязные дороги — эта проблема уже стала притчей во языцех. И дело не только в том, что улицы не убирают оперативно, но и в неправильном проектировании дорог, неграмотном обустройстве газонов. Представьте ситуацию, когда в муниципалитетах строят или реконструируют транспортно-пешеходные пути, примыкающие к газонам, — то есть автодороги, пешеходные и велосипедные дорожки, тротуары. При этом зачастую уровень грунтовой поверхности газона делают вровень с верхней гранью бортового камня. А уровень дорожного покрытия получается ниже на 10 и более см. Такой подход, вкупе с неблагоприятной погодой и климатом (осадками, ветром), способствует разрушению верхних почв газона. В итоге на прилегающей дороге скапливается грязь, которая с большой скоростью распространяется по округе.

Активисты ОНФ повсеместно выявляют в регионах случаи, когда вместе с ветром, дождевой водой или в процессе таяния снега на дорожное покрытие с газонов через бордюр стекает земля, грязь, мусор. Да и сами жители обращаются в Народный фронт с проблемой чистоты на дорогах. Речь идет, например, о таких регионах как Ярославская, Саратовская, Курская, Самарская, Волгоградская области, Республики Дагестан и Удмуртская, а также Москва Санкт-Петербург . Если бордюр отсутствует, в данном случае нарушается ГОСТ. Правда, в городах они, как правило, все-таки устанавливаются. Но их высота не всегда обеспечивает защиту дорог от стекания грязи с газона. Это связано с тем, что нет нормативов, которые запрещали бы делать тротуары одного уровня с бордюрами. В одном из СНиПов 2011 г. есть лишь рекомендация устанавливать высоту бордюра над уровнем тротуара не менее 5 сантиметров. Но ответственность за нарушение не предусмотрена.

Чтобы добиться чистоты в городе, нужно не только чаще убирать улицы, но и грамотно проектировать дороги и газоны. А на сегодняшнем этапе необходимо доработать правила благоустройства тротуаров, автодорог, пешеходных, велосипедных дорожек и прилегающих к ним территорий. В частности, нужно установить такой уровень газона относительно верхней грани бортового камня, который сдерживал бы перелив грязи на дорогу. Ответственность муниципалитетов за неисполнение этих правил предлагаем ужесточить. Кроме того, Народный фронт направит в Минстрой предложение — обязать регионы привести бордюрные камни в соответствие со стандартами, которые предотвратят излишнее загрязнение дорог при благоустройстве прилегающих территорий».

Такие меры в конечном итоге помогут сделать чище улицы населенных пунктов, сточные воды и воздух, сделать города и поселки более комфортными и красивыми. Для водителей должны снизиться расходы на мойку транспорта, а любителям парковаться на газонах будет уже не так-то легко нарушить правила из-за высоких бордюров».