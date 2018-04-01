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Религиозные праздники 2 апреля
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Религиозные праздники 2 апреля 

РИА Новости 1 час назад
Великий (Страстной) понедельник
В этот день православная церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа. В его страданиях от возненавидевших его братьев, его целомудренном воздержании и незаслуженном заключении в темницу Церковь видит прообраз страданий Христовых, а в конечном торжестве Иосифа и его возвышении в Египте — Воскресения Христова и Его победы над миром. Подобно Иосифу, простившему братьев и питающему их земными благами, Христос примиряет с Собой падшее человечество и питает верныхСвоими Телом и Кровью.
А из евангельских событий вспоминается иссушение Иисусом бесплодной смоковницы, которая, по словам Евангелия, была для апостолов знаменательною проповедью о силе веры и молитвы, без которых человек пред Богом духовно мертв. Под бесплодной смоковницей церковная традиция понимает «сонмище иудейское», у которого Иисус Христос не нашел истинного плода, а только «лицемерную сень закона», которую обличил и проклял; а также всякую душу, не приносящую плода покаяния
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