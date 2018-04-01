В День защиты птиц в Челябинск прилетели лебеди

1 апреля — не только день юмора, но и Международный день защиты птиц. По странном совпадению именно в этот день в Челябинск прилетел лебедь — кликун. Грациозных пернатых орнитологи заметили в районе пруда Коммунар . По их данным, кроме лебедей прилетели и другие водоплавающие птицы, которые облюбовали проталины на реке Миасс и пруд Коммунар.

— Несмотря на снег и пронзительный ветер, птицы чувствуют себя бодро, а весёлое хохотание чаек разносится по всей округе, вселяя надежду на скорое весеннее потепление! — отмечают в сообществе Птицы Челябинской области

Традиционно первыми из теплых краев возвращаются грачи. Как на знаменитой картине Саврасова их можно увидеть на голых ветвях, когда вокруг еще полно снега — в середине марта. Следом возвращаются скворцы, а как раз с первого апреля начинают прилетать зяблики и лебеди. Последними возвращаются иволги — они прилетают на родину лишь в конце мая.

Фото: Людмила Тряскина