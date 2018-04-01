Врио губернатора Цивилева представят облсовету Кузбасса в понедельник

"Мне буквально полтора часа назад позвонили (из орготдела совета), что сессия, и все. Повестки не знаю", — рассказал Волчек.

Он пояснил, что врио главы региона не нужно проходить процедуру утверждения региональным парламентом. «Нам просто его представят. Утверждать врио губернатора сессия не полномочна», — отметил глава фракции.

"Явно, что его (Сергея Цивилева) встреча с президентом и прибытие в Кемерово говорили о том, что данная акция планировалась. Тут ничего удивительного я не вижу", — заявил РИА Новости Волчек. Он рассказал, что пока ни разу не встречался с Цивилевым.