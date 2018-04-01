Врио губернатора Цивилева представят облсовету Кузбасса в понедельник 

КЕМЕРОВО, 1 апр — РИА Новости. Депутаты Кемеровского областного совета депутатов получили приглашение на сессию в понедельник, где им представят нового врио губернатора региона Сергея Цивилева, сообщил РИА Новости глава фракции "Справедливой России" в региональном парламенте Владимир Волчек.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Врио главы региона назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев. Сообщалось, что областных депутатов собирают на внеочередную сессию облсовета 2 апреля.
"Мне буквально полтора часа назад позвонили (из орготдела совета), что сессия, и все. Повестки не знаю", — рассказал Волчек.
Он пояснил, что врио главы региона не нужно проходить процедуру утверждения региональным парламентом. «Нам просто его представят. Утверждать врио губернатора сессия не полномочна», — отметил глава фракции.
"Явно, что его (Сергея Цивилева) встреча с президентом и прибытие в Кемерово говорили о том, что данная акция планировалась. Тут ничего удивительного я не вижу", — заявил РИА Новости Волчек. Он рассказал, что пока ни разу не встречался с Цивилевым.
Цивилев родился в 1961 году в Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени Нахимова, а в 1999 году — Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит». До 1994 года он служил на военно-морском флоте. С 1997 по 2013 год занимал должность гендиректора юридической фирмы «Нортэк» в Петербурге. С 2014 по 2018 год — генеральный директор ООО «Угольная компания „Колмар“. К моменту своего назначения врио главы Кузбасса Цивилев являлся заместителем губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.